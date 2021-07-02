Евро-2020 способствует всплеску COVID-заражений

ВОЗ заявила, что толпы людей, собирающихся на стадионах, пабах и барах, чтобы посмотреть футбольные матчи чемпионата Европы, вызвали рост числа COVID-случаев в Европе, сообщает Украинская правда.

"Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди туда добираются: едут они в больших, переполненных колоннах автобусов? А когда они покидают стадионы, идут ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?" - отметила старший офицер по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в Европе за неделю выросло на 10% после двух месяцев спада, а риск новой волны возрастает.

В Шотландии более 2000 человек получили положительный результат тестирования на коронавирус после просмотра игры Евро-2020 на стадионе, в фан-зоне или в пабе. Почти две трети этих случаев были связаны с игрой Евро-2020 в Лондоне в середине июня. По крайней мере 120 болельщиков из Финляндии заразились после поездки в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть игру своей команды.