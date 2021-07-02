Уоррен Баффет спрогнозировал новую пандемию

«Оракул из Омахи», инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился прогнозом об экономике и пандемии. Он назвал главную черту последней — непредсказуемость — которая сильнее сказалась на малом бизнесе. Об этом миллиардер рассказал на телеканале CNBC, сообщает Лента.Ру.

"Это еще не конец. Я имею в виду, с точки зрения непредсказуемости. Это все было очень непредсказуемо, но для большинства людей и компаний получилось лучше, чем они ожидали" , — сказал Баффет.

В качестве примера он привел сферу продаж автомобилей. Самым большим уроком, извлеченным из пандемии, миллиардер назвал осознание, насколько плохо мир может быть подготовлен к чрезвычайным ситуациям, которые неизбежно произойдут.

"Я понял, что люди знают не так много, как думают. Но самое главное, что вы узнаете, — это то, что пандемия должна была произойти, и это вовсе не самое худшее, что можно представить" , — считает инвестор.

Он подчеркнул, что обществу приходится слишком долго готовиться к вещам, которых пока нет, но они рано или поздно случатся. Например, он уверен, что будет еще одна пандемия.