В Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке

Комиссия по вопросам установления памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок, посвященных выдающимся жителям Киева, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда, сообщает Интерфакс-Украина.

"Комиссия также поддержала обращение Аттшата по экономическим и торговым вопросам Республики Перу в Украине по установлению памятного знака в честь президента Перу, борца за права человека Рамона Кастилии на зеленой зоне на улице Бульварно-Кудрявской" , – проинформировала пресс-служба КГГА.

Доски установят в честь украинского актера театра и кино, Героя Украины Богдана Ступки; украинского писателя, прозаика, поэта и педагога Григора Тютюнника; участника боевых действий, добровольца, погибшего на востоке страны, Игоря Белошицкого Игоря.

Кроме того, мемориальные доски установят в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера Украины по парашютному спорту Александры Хмельницкой; военного и государственного деятеля, мецената Георгия Кироянца; украинского литературоведа, критика, писателя, переводчика, доктора филологических наук Алексея Засенко; народной артистки Элеоноры Пирадовой; поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюка.

Мемориальные доски будут установлены по месту их жительства.