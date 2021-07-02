2 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Всемирный день собаки, Всемирный день НЛО, День шрифта «Comic Sans», Международный день спортивного журналиста, сообщает УНИАН.

В Украине - День налоговика, на Маршалловых Островах - День рыбака, в США - День ликера «Анисетт», День инженера-теплотехника, День специальных мест отдыха для инвалидов, День «Я забыл», День «Сделано в США», День езды на работу на «Корвете», в Норвегии - День короля Улафа V, в Швейцарии - Джазовый фестиваль в Монтре, в Узбекистане - День принятия государственного герба, в Азербайджане - День работников полиции, в Австралии - День «Шоу Алис-Спрингс», в Казахстане - День дипломатической службы, в Италии - Сиенское Палио, в Бразилии - День независимости штата Баия.

Памятные даты 2 июля, годовщины и события

В 1698 году английский военный инженер и изобретатель Томас Сейвери запатентовал паровую машину. Но изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения огромного контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации. И все же вскоре паровая машина Сейвери нашла широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

В 1900 году совершил первый полет дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином. Опытный экземпляр «LZ 1» («LuftschiffZeppelin») имел длину 128 метров и два двигателя мощностью чуть более 14 лошадиных сил. Посмотреть полет дирижабля на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух. Но из-за неисправностей в системе управления полет продолжался лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 км/ч, после чего он упал в озеро. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

В 1924 году была создана Международная ассоциация спортивной прессы.

В 2002 году Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 июля чтит память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день вспоминают и святого Иова. Этому праведнику молятся об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Другие названия праздника - «Зосима», «Иов», «День пасечника». 2 июля почитают пчел и пчеловодов. Начатые на «Зосиму» дела будут успешными.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит беспокоить пчел без причины. Не давайте никому свой мед.

Приметы на 2 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы далеко от ульев не отлетают - скоро пойдет дождь;

- радуга - день будет хороший;

- с утра дождь - он будет идти долго;

- дождь пошел после обеда - быстро закончится;

- цветы закрылись в полдень - к ненастью.

Именины 2 июля

Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана и Марии.