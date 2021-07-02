Курс валют НБУ на 2 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 июля, вырос на 16 коп до 27.38 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 32.52 за 1 евро.

Рубль подорожал на 3 коп до 3.76 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 37.82 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.20 за 1 польский злотый.