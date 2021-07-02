Курс валют НБУ на 2 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 июля, вырос на 16 коп до 27.38 за 1 доллар.
Евро подорожал на 18 коп до 32.52 за 1 евро.
Рубль подорожал на 3 коп до 3.76 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 37.82 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.20 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.384100
|EUR
|Евро
|32.522700
|RUB
|Рубль
|0.375660
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.821500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.612400
|PLN
|Польский злотый
|7.200300