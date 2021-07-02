Под Одессой машина сбила насмерть женщину с ребенком

На трассе Одесса-Рени в Одесской области авто сбило женщину и ребенка, они погибли на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. Авария произошла вечером в четверг, 1 июля, сообщает Корреспондент.

Фото: npu.gov.ua

Автомобиль Nissan под управлением 33-летнего водителя сбил трех человек в Белгород-Днестровском районе. В результате погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу, информирует пресс-служба полиции области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП случилось на пешеходном переходе возле села Староказачье.