Под Одессой машина сбила насмерть женщину с ребенком
На трассе Одесса-Рени в Одесской области авто сбило женщину и ребенка, они погибли на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. Авария произошла вечером в четверг, 1 июля, сообщает Корреспондент.
Автомобиль Nissan под управлением 33-летнего водителя сбил трех человек в Белгород-Днестровском районе. В результате погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу, информирует пресс-служба полиции области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о его правовой квалификации.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП случилось на пешеходном переходе возле села Староказачье.