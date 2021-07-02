В Johnson&Johnson похвастались высокой эффективностью против "Дельты"

Компания Johnson&Johnson заявила, что ее COVID-вакцина продемонстрировала надежную защиту от штамма Дельта, сообщает Корреспондент.

"Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее Дельту возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта Бет﻿а в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни" , – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Разработчики препарата также сообщили, что продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.