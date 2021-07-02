На Черниговщине ликвидирована незаконная майнинг-ферма

В Черниговской области "добытчики" криптовалюты незаконно подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций. Они не только похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона, сообщает Корреспондент.

"В ходе следствия установлено, что организаторы создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях и присоединились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку" , - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Уточняется, что злоумышленники, используя спецоборудование, вмешались в работу учетной системы. От указанной линии получают услуги по электроснабжению, в частности, КНП Нежинская станция скорой медицинской помощи и КП Нежинводоканал.

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Таким образом, группа не просто похищала электроэнергию, но и создала угрозу для критической инфраструктуры региона, указали в пресс-службе. За два месяца злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму более трех миллионов гривен.

В помещениях майнинг-фермы прошли обыски. Были изъяты более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют и специализированная техника для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии. Следственные действия продолжаются.