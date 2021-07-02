На фестивале Atlas Weekend в Киеве будут вакцинировать желающих

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы прорабатываем механизмы, как мы можем вакцинировать больше людей. В ближайшее время будет фестиваль Atlas Weekend, и там будет работать частная клиника в качестве дополнительного центра вакцинации, который будет рядом с фестивалем, чтобы каждый желающий мог прийти и провакцинироваться" , - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине около 40 частных клиник проводят вакцинацию от COVID-19.

"Их определяют департаменты здравоохранения, НСЗУ контактирует, и они получают деньги за вакцинацию" , - добавил министр.

Atlas Weekend - крупнейший музыкальный фестиваль восточной Европы. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНГ.

В 2021 году фестиваль пройдет с 5 по 11 июля.