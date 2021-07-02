Байден назвал возможную причину обрушения дома во Флориде

Возможной причиной обрушения 12-этажного дома в Майами на Серфсайде могло стать глобальное потепление. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, сообщает Лента.Ру.

Американский лидер отметил, что не располагает твердыми доказательствами такой версии произошедшего. В то же время он подчеркнул, что существуют предположения, согласно которым обрушение произошло из-за повышения уровня моря. Как пояснил Байден, данную тему подняли родственники жильцов дома в ходе его визита в Майами.

Президент США вместе с супругой приехал в Серфсайд, чтобы осмотреть место происшествия и пообщаться с родственниками пропавших. Встреча длилась около трех часов. По словам Байдена, беседа с семьями жертв напомнила ему о его личной трагедии: первая жена и дочь американского президента погибли в автокатастрофе, а его сын Бо умер от рака.

Об обрушении многоквартирного жилого дома в Серфсайде стало известно 24 июня. По последним официальным данным, погибли 18 человек, еще 145 числятся пропавшими без вести. Большинство из них могут находится под обломками. Поиск людей под завалами продолжается.