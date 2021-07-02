Турция испытывает собственную вакцину от COVID-19

В Турции осенью запустят в производство вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP), которая находится на втором этапе исследования, сообщает Укринформ.

"Вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP), которая находится на второй фазе исследования, запланировано запустить в производство осенью. Другие проекты продолжаются на этапах экспериментов на животных и клинических исследованиях" , - говорится в сообщении телеканала CNN Türk.

Всего в стране продолжается работа над 14 проектам по разработке вакцин от коронавируса. Семь из них разрабатывают при поддержке министерством здравоохранения и управления институтами здоровья Турции (TÜSEB), остальные семь - министерства промышленности и технологий и совета по научно-технических исследований Турции (TÜBİTAK).

Вакцина Turkovac проходит последнюю третью фазу исследования, ее широкое применение запланировано начать до осени.

С 1 июля в стране начался очередной, третий этап нормализации, который предусматривает отмену комендантского часа и ограничения междугородних поездок.