Принцы Уильям и Гарри совместно открыли статую леди Ди

Принцы Уильям и Гарри встретились, чтобы открыть статую в честь их матери принцессы Дианы. Братья собрались вместе в обновленном Затонувшем саду К﻿енсингтонского дворца, сообщает Обозреватель.

Это было их первое совместное появление на публике после похорон принца Филиппа. О том, как выглядит статуя в честь леди Ди – читайте далее в материале.

"Мы помним ее любовь, силу и характер. Качества, которые сделали ее силой добра во всем мире. Мы хотим, чтобы она была с нами каждый день" , – сказали герцоги.

Они надеются, что статуя "навсегда останется символом ее жизни и наследия", и поблагодарили всех тех, кто хранит память о принцессе Диане.

В Британии установили статую

Братья улыбались друг другу

На кадрах видно, что братья смеялись и разговаривали друг с другом. К слову, статую установили в Затонувшем саду, так как это было одно из самых любимых мест леди Ди.