Все одобренные в ЕС вакцины эффективны против штамма "Дельта"

Все четыре зарегистрированные в настоящее время в Европейском союзе вакцины от COVID-19 предоставляют защиту от всех штаммов вируса, в частности и от наиболее заразного в настоящее время, известного как "дельта", который быстро распространяется во всем мире, сообщает Радио Свобода.

Как сказал на брифинге руководитель вакцинных стратегий EMA Марко Кавалере, данные, поступающие со всего мира, свидетельствуют, в частности, что две дозы вакцины защищают и от штамма "дельта" (ранее он был известен как "индийский", по месту обнаружения).

По его словам, лабораторные анализы дают понять, что антитела, которые возникают в результате действия вакцин, способны нейтрализовать "дельту".

Но в агентстве призвали разработчиков вакцин быть начеку и активно следить за событиями.

"За последние месяцы был уже целый ряд штаммов, и мы ожидаем, что их будет еще больше", - сказал Кавалере.

Сейчас в ЕС одобрены вакцины разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Первые три из них для полной вакцинации нуждаются в двух дозах, последняя действует с помощью одной дозы.