За один пост в Instagram Роналду зарабатывает, как Малиновский за год

В прошлом месяце форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. Оказывается, на этом можно хорошо зарабатывать, сообщает Сегодня.

По данным маркетинговой компании Hopper HQ, за один пост на своей странице 36-летний португалец получает чуть более 1,6 млн долларов. Роналду обошел по этому показателю актера Дуэйна Джонсона, чей доход за один пост составляет $1,52 млн. На третьем месте певица Ариана Гранде. Ее пост стоит 1,51 млн. Такие данные публикует BBC﻿.

Для понимания цифр, зарплата игрока сборной Украины и Аталанты Руслана Малиновского примерно 1,6 млн долларов в год!