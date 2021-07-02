Что скрывает боль внизу живота

Боль в нижней части живота – это обычный симптом при скоплении газов, запоре или несварении. Но в то же время она может скрывать за собой гораздо более опасные заболевания, сообщает Здоровый образ.

Как определить причину боли по её характеру и локализации, в каких случаях она возникает у женщин, у мужчин, и как с ней справиться?

﻿﻿Различные заболевания женской половой системы вызывают сильные спазмы мышц, которые приводят к болевым ощущениям внизу живота. Боль может быть острой, тянущей, ноющей, нарастающей и повторяющейся регулярно. После подробного осмотра, врач сможет установить верный диагноз и назначить лечение. А также боль внизу живота при беременности. Смотрите видео до конца и все узнаете!