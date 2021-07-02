В ООН признали новый температурный рекорд в Антарктиде

В Организации Объединенных Наций признали новый температурный рекорд в Антарктиде — 18,3 градуса по Цельсию, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации ООН.

Температурный рекорд зафиксировали на станции Эсперанса 6 февраля 2020 года. До этого был установлен рекорд — 17,5°C. Он был зафиксирован в 2015 году.

Были и другие температурные рекорды в Антарктиде, однако их в ООН отклонили. В частности, 20,75°C 9 февраля на бразильской станции на острове Сеймур. Однако, в ООН сообщили, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового изменения для температурного датчика.

С точки зрения глобального потепления и изменения климата, Антарктида — один из самых кризисных регионов. Здесь температура выросла почти на 3 °C за последние 50 лет.