Злата Огневич снялась в стильном аксессуаре лета 2021

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала образ в самом стильном платке лета 2021. Таким образом она снялась в новой фотосессии, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Огневич позировала на камеру в белых штанах с высокой посадкой, розовом топе и джинсовой куртке. Также свой лук она дополнила ярким платком на голове и аксессуарами в виде сережек.

Огневич в стильном образе. Источник: instagram.com/zlata.ognevich