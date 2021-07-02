В Украине более двух миллионов граждан получили одну дозу вакцины

По последним данным, на состояние 2 июля 2021 более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки 1 июля 2021 было вакцинировано 90 959 человек. Одну дозу вакцины получили 35 472 человека, полностью вакцинированы - 55 487 человек.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу - 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок.