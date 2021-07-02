Украина не должна пострадать от запуска Nord Stream 2 - Маас

Германия делает все возможное, чтобы Украина не пострадала от введения в эксплуатацию российского газопровода Nord Stream 2, сообщает Укринформ.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он сообщил, что знает о критическом отношении Варшавы к Nord Stream 2 и провел открытый разговор на эту тему с польским коллегой.

"Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита" , - подчеркнул Маас, добавив, что по этому поводу Германия ведет переговоры с США, а также с Украиной.

По словам немецкого министра, если бы экономические отношения с Россией стали невозможными, это осложнило бы ситуацию в Европе.