Нардепы определили виды лизинга

1 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции" (проект № 3601), сообщает ЛигаБизнес.

Соответствующее решение поддержали 321 нардепа.

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которыми устраняются противоречия в определении лизинговой (арендной) операции и сопутствующих нормах.

В частности, уточняется содержание понятия "лизинговая операция" как передача основных средств во владение и пользование физическим и/или юридическим лицам (лизингополучателям) за плату и на определенный срок.

По закону, "лизинговые операции осуществляются в виде оперативного лизинга (аренды), финансового лизинга, операций по обратному лизингу" . В документе даются определения этих понятий.

Оперативный лизинг (аренда) - это операция юридического или физического лица (лизингодателя/арендодателя), согласно которой лизингодатель/арендодатель передает иному лицу (лизингополучателю/арендатору) основные средства, приобретенные или изготовленные лизингодателем/арендодателем, на условиях других, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом.

Лизинг считается финансовым, в частности, если сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первичной стоимости объекта лизинга или превышает ее.

Обратный лизинг - это операция, которая осуществляется физическим или юридическим лицом и предусматривает продажу основных средств финансовому учреждению (лизингодателю) с одновременным обратным получением таких основных средств таким физическим или юридическим лицом (лизингополучателем).

Кроме того, в Законе содержатся определения таких понятий, как "аренда жилья с выкупом" и "аренда жилых помещений".

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу данного Закона, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после вступления им в силу.