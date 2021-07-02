Нардепы определили виды лизинга
1 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции" (проект № 3601), сообщает ЛигаБизнес.
Соответствующее решение поддержали 321 нардепа.
Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которыми устраняются противоречия в определении лизинговой (арендной) операции и сопутствующих нормах.
В частности, уточняется содержание понятия "лизинговая операция" как передача основных средств во владение и пользование физическим и/или юридическим лицам (лизингополучателям) за плату и на определенный срок.
По закону,
"лизинговые операции осуществляются в виде оперативного лизинга (аренды), финансового лизинга, операций по обратному лизингу". В документе даются определения этих понятий.
Оперативный лизинг (аренда) - это операция юридического или физического лица (лизингодателя/арендодателя), согласно которой лизингодатель/арендодатель передает иному лицу (лизингополучателю/арендатору) основные средства, приобретенные или изготовленные лизингодателем/арендодателем, на условиях других, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом.
Лизинг считается финансовым, в частности, если сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первичной стоимости объекта лизинга или превышает ее.
Обратный лизинг - это операция, которая осуществляется физическим или юридическим лицом и предусматривает продажу основных средств финансовому учреждению (лизингодателю) с одновременным обратным получением таких основных средств таким физическим или юридическим лицом (лизингополучателем).
Кроме того, в Законе содержатся определения таких понятий, как "аренда жилья с выкупом" и "аренда жилых помещений".
Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу данного Закона, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после вступления им в силу.