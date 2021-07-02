Летиция и Филипп VI с дочерьми посетили мероприятие в Барселоне

Испанская королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми Софией и Леонор провели встречу с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz. Мероприятие состоялось в Барселоне, сообщает 24 Канал.

Примечательно, что все члены семьи выбрали наряд в синих оттенках. Король Филипп VI появился в голубой рубашке и сером костюме. Принцесса Леонор примерила волшебное синее платье с цветочным принтом, тогда как инфанта София позировала в небесно-голубом коротком платье.

Для деловой встречи королева Испании выбрала лаконичный наряд, и она все равно роскошно выглядела. Ее Величество надела платье из денима темно-синего цвета. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру и хрупкую талию.

Все члены королевской семьи были с защитными масками на лице.