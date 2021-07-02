В Черное море вошел боевой корабль Италии

В акваторию Черного моря 1 июля вошел итальянский фрегат Virginio Fasan F591. Боевой корабль является флагманом постоянной группы НАТО SNMG2. При прохождении через Босфор итальянский корабль сопровождал турецкий фрегат Barbaros F244, сообщает Слово и дело.

Цель визита итальянского фрегата не вполне ясна. Скорее всего, он тоже войдет в состав эскадры НАТО, которая принимает участие в ежегодных международных учениях Sea Breeze в Черном море.

Virginio Fasan построен в 2013 году и несет на борту торпедное и ракетное вооружение, артиллерийские универсальные орудия, а также противокорабельные и зенитные ракеты.

Virginio Fasan F591 Открытый источник

Напомним, в Черном море в понедельник, 28 июня, стартовали военные учения Sea Breeze-2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.