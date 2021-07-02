Насколько производство электромобилей вредит экологии

Эксперты Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго провели исследование и выяснили, что по совокупному углеродному следу электромобили приносят экологии гораздо больше вреда, чем модели с традиционным ДВС, сообщает Автомир.

Эксперты в своем исследовании учли тысячи факторов, начиная от типа металла, используемого в аккумуляторах, заканчивая количеством алюминия и пластика в конструкции. Главный аналитик лаборатории Джарод Кори Келли рассказал, что при производстве электромобилей в атмосферу выбрасывается гораздо больше углекислого газа, если сравнивать с машинами, оснащенными ДВС. В первую очередь это связано с производством аккумуляторов.

В качестве иллюстрации эксперты привели сравнения Tesla Model 3 и бензиновой Toyota Corolla и посчитали, через сколько километров пробега электромобиль с нулевым выбросом CO₂ нивелирует нанесенный окружающей среде ущерб в процессе производства. Так, в условиях Китая или Польши, где большую часть энергии получают «грязным» способом, сжигая уголь, электромобиль станет экологичнее машины с ДВС только через 126 655 километров пробега. В Норвегии, где отказались от таких добычи, точку равновесия будет достигнуто на дистанции 14 000 километров. Для Америки, где четверть общего объема добычи электроэнергии приходится на сжигание угля, этот показатель составил 21 735 километров.

По данным экспертов, при производстве электромобиля среднего размера генерируется 47 граммов углекислого газа на милю пути. И это только на этапе производства до момента передачи покупателю. Для аналогичного бензинового автомобиля на милю генерируется 32 грамма CO₂. Но не все так плохо - согласно отчету Reuters, в худшем случае, когда электромобиль в ходе эксплуатации будут заряжать только от угольной сети, он будет выбрасывать в воздух 4,1 тонны CO₂ в год, в то время, как показатель для бензиновой машины составит более 4,6 тонны.