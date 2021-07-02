От 4 до 50 лет: на каких самолетах летают пассажиры украинских авиакомпаний

Украинские авиакомпании эксплуатируют как относительно свежие самолеты, которые получили с завода 4 года назад, так и технику из прошлого века, возраст которой добрался до отметки 50 лет, сообщает Avianews.

В 2021 году самый молодой флот оказался у нового лоукостера Bees Airline, который приступил к полетам только в марте 2021 года. Его четыре авиалайнера имеют средний возраст 11,5 лет.

На втором месте следует другой лоукостер — SkyUp с флотом из 12 авиалайнеров и средним возрастом 13,3 лет.

ТОП-3 украинских авиакомпаний с самым молодым парком замыкает «Роза Ветров» (Windrose) — ее 13 самолетов имеют средний возраст 14,4 лет.

Все еще крупнейшая авиакомпания Украины МАУ в 2021 году опустилась со второго места в 2019 году на четвертое. Средний возраст ее парка из 32 воздушных судов, внесенных в государственный реестр, составляет 14,6 лет.

На пятом месте находится специализирующаяся на перевозках туристов по популярным направлениям отдыха Azur Air Ukraine. Ее показатель — в среднем 22,2 года для девяти воздушных судов.

Шестое место по среднему возрасту воздушных судов — 30,7 лет — заняла небольшая авиакомпания Yanair с флотом из трех авиалайнеров.

Замыкает список «Мотор Сич» — ее восемь самолетов, которые могут использоваться для пассажирских перевозок, имеют средний возраст 40,9 лет.

Самый молодой и старый самолет

Самыми молодыми самолетами в Украине являются два ATR 72-600 из флота «Розы Ветров» и один Boeing 737-800 из парка МАУ. Все они выпущены в 2017 году, т.е. имеют возраст 4 года.

Самый старый в Украине самолет возит пассажиров «Мотор Сичи». Это Ан-24, который выпустили в 1971 году. Ему уже исполнилось 50 лет.

Примечание: для расчета не брались во внимание вертолеты и самолеты, которые не принимают участие в выполнении регулярных и чартерных рейсов или совершают полеты бизнес-авиации.

Для подготовки материала использовались данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины по состоянию на 1 июля 2021 года. Средний возраст флота воздушных судов подсчитывался путем вычета из 2021 указанного в реестре года производства самолета, суммирования возрастов всех самолетов во флоте и деления общего возраста флота на число самолетов в парке.

Например: (2021-2000+2021-2011)/2=15,5 лет.

В случае с МАУ во внимание не бралась информация о самолете Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSR. Он был сбит в январе 2020 года при вылете из Тегерана, но все еще числится в реестре.