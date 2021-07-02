Закон о коренных народах "ущемляет" русских – ОПЗЖ

Принятие закона о коренных народах в ОПЗЖ назвали "очередным шагом" в разделении украинского народа на "сорта по этническому, культурному и языковому признаку".

Об этом говорится в заявлении партии.

"Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть «нежелательные» бесправные национальные меньшинства, в первую очередь - русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции" , – считают в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

В то же время, депутаты от этой партии отсутствовали в Верховной Раде в момент голосования и, таким образом, никак не повлияли на принятие этого законопроекта.

Как говорится в тексте законопроекта, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

Коренными в Украине признаются крымские татары, крымчаки и караимы, которые проживают на территории Крыма.