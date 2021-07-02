Стартовали инспекции Гоструда: что делать, если нагрянула проверка

Госслужба по вопросам труда с 1 июля начала инспекционную кампанию на предприятиях с целью выявления неоформленных работников, сообщает UBR.

Как рассказал управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов, инспекции Гоструда часто проводятся "с грубыми нарушениями законодательства", поэтому владельцам предприятия, его должностным лицам и сотрудникам необходимо быть проинформированными относительно своих прав.

"Большинство таких проверок могут быть оспорены в суде, однако если затянуть время, вовремя не обратиться к профессиональному юристу либо же легкомысленно рассчитывать на то, что в этот раз обойдется – скорее всего, вам будет грозить 100% оплата штрафа" , – предостерег Орлов.

Юрист также дал советы, как необходимо вести себя с проверяющими, и указал, что они не могут делать в ходе проверки. Отметим, что узнать об этом также можно, ознакомившись с соответствующим порядком хода проверки.

В первую очередь, указывает эксперт, в случае прихода контролирующих органов предпринимателям стоит обратиться за юридической помощью. Если такой возможности нет, то важно максимально полно зафиксировать ход проверочных мероприятий.

"Это нужно, чтобы в будущем при возникновении проблем вы имели в рукаве неоспоримый козырь для суда: надлежащим образом зафиксированные нарушения налоговой и службы по вопросам труда" , – говорит Орлов.

Стоит учитывать, что видео-, аудио- и фотофиксацию проверки могут проводить и представители Гоструда.

За грубые нарушения прав сотрудников работодателю может грозить и тюрьма. К примеру, должностное лицо предприятия могут арестовать до шести месяцев или ограничить его свободу до двух лет, если такой служащий "грубо нарушил" соглашение о труде путем обмана либо злоупотребления доверием, или принудил сотрудника к выполнению работы, не обусловленной соглашением (ст. 173 УК).

Однако Филипп Орлов акцентировал внимание, что к уголовной ответственности лицо может быть привлечено только после проведения соответствующей проверки правоохранительными органами.

"Налоговая или служба по вопросам труда не может по своему усмотрению запугивать или вообще обвинять лицо в совершении уголовного правонарушения. Решение о наличии вины и ее степени, привлечении к наказанию принимает исключительно суд" , – указал Орлов.

Наибольший штраф – 180 тыс. грн – можно получить за повторное нарушение. Проверяющие могут провести вторую проверку на предприятии с целью выяснения, выполнил ли работодатель требования, предписанные инспекцией в предыдущий раз.

Если же во время первой проверки инспекторы не увидели нарушений, то совершить второй визит на том же основании, на котором проходил первый (всего у Гоструда таких оснований 11), они не могут, отмечает Орлов.

При первой фиксации нарушения в распорядительном документе органа государственной проверки обязательно должен быть указан срок его устранения. Однако, говорит Орлов, часто Гоструда ставит сроки, за которые невозможно выполнить предписание. Эти сроки также можно обжаловать, в частности, обратившись к юристам.

В то же время любое решение инспектора можно оспорить в территориальном органе Гоструда в течение 10 дней после выписки. Жалобу там должны рассмотреть за 30 дней.

Орлов также отмечает, что чаще всего проверяющие узнают о том, что сотрудник работает без официального оформления, непосредственно во время личного общения с ним. По закону инспекторы имеют право наедине провести беседу с сотрудником предприятия.