Стартовали инспекции Гоструда: варианты действий при внезапной проверке
Госслужба по вопросам труда с 1 июля начала инспекционную кампанию на предприятиях с целью выявления неоформленных работников, сообщает UBR.
Как рассказал управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов, инспекции Гоструда часто проводятся "с грубыми нарушениями законодательства", поэтому владельцам предприятия, его должностным лицам и сотрудникам необходимо быть проинформированными относительно своих прав.
"Большинство таких проверок могут быть оспорены в суде, однако если затянуть время, вовремя не обратиться к профессиональному юристу либо же легкомысленно рассчитывать на то, что в этот раз обойдется – скорее всего, вам будет грозить 100% оплата штрафа", – предостерег Орлов.
Юрист также дал советы, как необходимо вести себя с проверяющими, и указал, что они не могут делать в ходе проверки. Отметим, что узнать об этом также можно, ознакомившись с соответствующим порядком хода проверки.
В первую очередь, указывает эксперт, в случае прихода контролирующих органов предпринимателям стоит обратиться за юридической помощью. Если такой возможности нет, то важно максимально полно зафиксировать ход проверочных мероприятий.
"Это нужно, чтобы в будущем при возникновении проблем вы имели в рукаве неоспоримый козырь для суда: надлежащим образом зафиксированные нарушения налоговой и службы по вопросам труда", – говорит Орлов.
Стоит учитывать, что видео-, аудио- и фотофиксацию проверки могут проводить и представители Гоструда.
За грубые нарушения прав сотрудников работодателю может грозить и тюрьма. К примеру, должностное лицо предприятия могут арестовать до шести месяцев или ограничить его свободу до двух лет, если такой служащий "грубо нарушил" соглашение о труде путем обмана либо злоупотребления доверием, или принудил сотрудника к выполнению работы, не обусловленной соглашением (ст. 173 УК).
Однако Филипп Орлов акцентировал внимание, что к уголовной ответственности лицо может быть привлечено только после проведения соответствующей проверки правоохранительными органами.
"Налоговая или служба по вопросам труда не может по своему усмотрению запугивать или вообще обвинять лицо в совершении уголовного правонарушения. Решение о наличии вины и ее степени, привлечении к наказанию принимает исключительно суд", – указал Орлов.
Наибольший штраф – 180 тыс. грн – можно получить за повторное нарушение. Проверяющие могут провести вторую проверку на предприятии с целью выяснения, выполнил ли работодатель требования, предписанные инспекцией в предыдущий раз.
Если же во время первой проверки инспекторы не увидели нарушений, то совершить второй визит на том же основании, на котором проходил первый (всего у Гоструда таких оснований 11), они не могут, отмечает Орлов.
При первой фиксации нарушения в распорядительном документе органа государственной проверки обязательно должен быть указан срок его устранения. Однако, говорит Орлов, часто Гоструда ставит сроки, за которые невозможно выполнить предписание. Эти сроки также можно обжаловать, в частности, обратившись к юристам.
В то же время любое решение инспектора можно оспорить в территориальном органе Гоструда в течение 10 дней после выписки. Жалобу там должны рассмотреть за 30 дней.
Орлов также отмечает, что чаще всего проверяющие узнают о том, что сотрудник работает без официального оформления, непосредственно во время личного общения с ним. По закону инспекторы имеют право наедине провести беседу с сотрудником предприятия.
"Поэтому руководители предприятий часто готовят своих сотрудников к подобным разговорам и даже распечатывают памятки для того, чтобы те наизусть знали, что им нужно ответить на тот или иной вопрос инспектора. Некоторые отстраняют от работы подобных работников на время проверки, некоторые просят работников игнорировать вопросы инспектора и на все отвечать: "Я не знаю, я здесь в гостях к подруге/бабушке/двоюродному брату пришел", – говорит Орлов.