В Испании зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодежи

В Испании резко возросло количество новых случаев COVID-19 среди молодых людей, которые еще не сделали прививки, сообщает Укринформ.

Более трети из 47 млн. населения Испании уже полностью привиты против коронавируса. Однако в последние дни в стране наблюдается резкий рост уровня заражений.

Как отмечается, большинство новых случаев приходится на молодых людей, которые все еще ждут своей очереди, чтобы сделать прививку.

Количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. человек по всей Испании в течение последних двух недель составляет 117,7, отмечает издание. Однако, по его информации, среди жителей страны в возрасте 12-19 лет этот показатель достигает 287,8.

По последним данным, в мире выявлено 183, 37 млн. случаев коронавируса. Вследствие инфицирования умерли 3, 97 млн. человек выздоровели более 167, 8 млн.