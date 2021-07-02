В Киеве задержали злоумышленников, повреждавших автомобили

За ночь патрульные обнаружили два случая повреждений автомобилей и задержали предполагаемых виновников, сообщает 24 Канал.

Первый случай произошел на проспекте Голосеевском. Заявитель сообщил, что к нему подошла нетрезвая компания, мужчины вели себя вызывающе и в конце разбили стекло его автомобиля Skoda.

Заявитель описал мужчин и указал направление их движения. Патрульные заметили четырех похожих лиц на детской площадке, при появлении инспекторов те пытались убежать. Всех лиц задержали и доставили в Голосеевское управление полиции.

Второй случай произошел улице Маршала Тимошенко: к автопатрулю обратились местные жители и сообщили, что нетрезвый мужчина бьет бутылкой припаркованные автомобили. При появлении патрульных указанный гражданин как раз бросал бутылку в автомобиль Daewoo, повредив его. Мужчину задержали и доставили в Оболонское управление полиции.