В Киеве задержали злоумышленников, повреждавших автомобили

В Киеве задержали злоумышленников, повреждавших автомобили

За ночь патрульные обнаружили два случая повреждений автомобилей и задержали предполагаемых виновников, сообщает 24 Канал.

Первый случай произошел на проспекте Голосеевском. Заявитель сообщил, что к нему подошла нетрезвая компания, мужчины вели себя вызывающе и в конце разбили стекло его автомобиля Skoda.

Заявитель описал мужчин и указал направление их движения. Патрульные заметили четырех похожих лиц на детской площадке, при появлении инспекторов те пытались убежать. Всех лиц задержали и доставили в Голосеевское управление полиции.

Второй случай произошел улице Маршала Тимошенко: к автопатрулю обратились местные жители и сообщили, что нетрезвый мужчина бьет бутылкой припаркованные автомобили. При появлении патрульных указанный гражданин как раз бросал бутылку в автомобиль Daewoo, повредив его. Мужчину задержали и доставили в Оболонское управление полиции.

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