Китайский соперник Toyota Highlander отправился в продажу

Стоимость новинки стартует от 28 000 долларов

Сегмент кроссоверов пополнился новой полногабаритной моделью от премиального бренда Exeed, входящего в состав концерна Chery. Новинка дебютировала в июле прошлого года, а сейчас вышла на рынок.

Кроссовер базируется на модульной платформе Chery M3X. При колесной базе 2900 мм он достигает в длину 4970 мм. Ширина автомобиля составляет 1940 мм, а высота – 1795 мм. То есть по своим габаритам он сопоставим с Toyota Highlander. Выглядит Exeed VX весьма брутально. Он получил массивную решетку радиатора, узкие фары, фактурный капот, широкие колесные арки и задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

Салон кроссовера просторный и имеет трехрядную компоновку. На передней панели расположились два 12,3-дюймовых экрана, первый из которых отвечает за приборы, а второй – за мультимедийную систему. Также в оснащение вошел климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора, круиз-контроль и набор систем безопасности.

На рынок вышла топовая модификация Exeed VX 390T, оснащенная 2,0-литровым турбодвигателем с отдачей 254 л.с. (390 Нм), который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Первая партия автомобилей уже поступила к дилерам в Китае. На других рынках она появится в конце 2021 года. Стоимость модели стартует от 28 000 долларов.