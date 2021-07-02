В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

В Государственной службе по чрезвычайным происшествиям предупредили об ухудшении погодных условий на значительной части территории Украины.

Так, в западной и центральной части страны прогнозируют грозы, возможен град и шквальный ветер 15-20 м/с.

"В западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 2 июля грозовые, днем местами по области град, шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, ж﻿елтый)" , – говорится﻿ в сообщении ГСЧС.