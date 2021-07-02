Границу Беларуси и Литвы охраняют пограничники из ФРГ, Франции и Венгрии

Пограничники из Германии, Франции и Венгрии отправились патрулировать границу Беларуси и Литвы из-за возросшего числа попыток нелегальных мигрантов пересечь ее для въезда в Европейский союз, сообщает Вести.

Портал передает, что патрулировать границы отправились шестеро сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex. Вскоре их число вырастет до нескольких десятков. На новое место работы они приедут со своим оружием, транспортом и снаряжением.

Пограничники будут проводить совместные операции по задержанию и депортации нелегалов, а также оказывать оперативно-техническую помощь властям в их поимке.