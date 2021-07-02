Новые тарифы на парковку в Киеве: когда начнут штрафовать

С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и поблизости с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц, сообщает ЛигаБизнес.

Об этом идет речь в распоряжении КГГА № 1459.

Согласно документу, в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки будет составлять 35 грн/час., а в ІІ зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку водителей будут штрафовать в соответствии с действующим законодательством - в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличностью парковки можно оплатить исключительно в терминале Easy Pay.

В выходные, праздничные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остаются бесплатными.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели, начиная от сегодня, инспекторы из парковки не будут штрафовать водителей за неуплату за новыми тарифами.

"Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить дополнения и разобраться в новой системе оплаты, - отметил Константин Усов. - Если инспектор выявит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности будет длиться две недели - из 1 до 16 июля".

Заместитель председателя КГГА также отметил, что все площадки будут оборудованы информационными табличками, на которых будет указан действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.

Он также подчеркнул, что доход города от парковки будет направлен в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться в первую очередь развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.