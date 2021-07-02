Спасатели достали тела отца и ребенка из колодца с мусором

1 июля в Одесской области малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Казацкое, Белгород-Днестровского района. На место вызова оперативно прибыли спасатели.

"С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина работники ГСЧС в дыхательном аппарате "Drager" достали из колодца, глубиной 10 м, с мусором глубиной 3 м, мужчину, 1972 года рождения и его сына 2012 рождения, без признаков жизни" , – говорится в сообщении﻿.

Причина происшествия и смерти устанавливаются.