Hummer EV поразил размерами на фоне других авто (видео)

Электрический пикап GMC Hummer EV впервые засняли в естественной среде обитания. Машину заметили на улицах Детройта, где она удивила своими размерами на фоне других легковушек, сообщает АвтоПортал.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Sinister Coyote 5.0.

Как видно в ролике, автор видео был ошеломлен увиденным – Hummer EV в городских условиях действительно выглядит очень массивно. Впрочем, об исполинских размерах машины сразу стало понятно еще во время дебюта, когда были оглашены ее ключевые характеристик. Так, длина электропикапа составляет 5 507 мм, ширина – 2 201 мм. В обычных условиях дорожный просвет равен 257 мм, но, когда автомобиль выезжает на пересеченку, он увеличивается до 302 мм.

Еще один интересный момент в ролике – как только водитель машины заметил, что его снимают, то мгновенно ускорился. Ну, а поскольку GMC Hummer EV еще выпускается, то, очевидно, что очевидец снял прототип в топовой версии Edition 1, которая делает спринт до «сотни» за 3 секунды. Такой электропикап оснащается тремя электродвигателями мощностью 1000 л.с. и крутящим моментом 15 592 Нм. Запас хода на одном заряде – 563 км. За рулем же машины, очевидно, находился водитель испытатель концерна General Motors.

Именно с варианта GMC Hummer EV Edition 1 начнутся продажи новинки, произойдет это в начале 2023 года. Цена такого пикапа (в США) составляет 112 595 долларов. Позднее – ближе к осени – появятся более доступные варианты – Hummer EV 3X за 99 995 долларов и Hummer EV 2Х за 89 995 долларов. Наконец, весной 2024-го появится базовый вариант по цене от 79 995 долларов.