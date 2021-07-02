На Закарпатье сотрудник ГФС хотел привлечь к ответственности невиновного

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований Львова сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Закарпатье, который для улучшения статистики пытался привлечь к ответственности невиновного человека, сообщает Интерфакс-Украина.

"Чиновник вручил гражданину письменное уведомление о подозрении в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров без всяких доказательств преступления. Установлено, что он знал о невиновности лица, а своими противоправными действиями пытался улучшить статистику работы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что чиновника подозревают в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 372 УК Украины). Ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Закарпатская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Нацполиция Украины.