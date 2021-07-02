В Украине начались репетиции военного парада

Недалеко от Чернигова начались репетиции военного парада, который пройдет в Киеве 24 августа в честь Дня Независимости Украины, сообщает Autoconsulting.

Всего в нем будет принимать участие более 300 единиц военной техники. Часть из них можно увидеть на фото с репетиций.

Репетиции парада будут проходить на черниговском военном аэродроме до 7 августа.

А уже после колонна переместится в Киев, где продолжит репетиции на аэродроме завода Антонова.

Кроме того запланирована и генеральная репетиция на Крещатике.

В ходе парада будет продемонстрирована новейшая техника, которая есть на вооружении армии Украины. В том числе и отечественные бронеавтомобили, БТР, танки, САУ, зенитные комплексы, ракетные системы и много вспомогательных армейских автомобилей.