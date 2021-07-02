Экс-слуга Шевченко попросил Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси

Александр Лукашенко поддержал обращение нардепа и экс-слуги Евгения Шевченко о безвизовом въезде в Беларусь для украинцев, желающих вакцинироваться от коронавируса.

В комментарии каналу Андрея Павловского﻿ Шевченко заявил, что украинцы смогут выбирать, чем именно вакцинироваться: белорусским или российским "Спутником V", либо китайским CoronaVac.

Лукашенко поручил разработать такой механизм не только для Украины, но и для других стран. Безвизовый въезд для вакцинации будет разрешен на срок до пяти суток.

Прививки иностранцам будут делать в 82 медицинских учреждениях Беларуси. Введение двух компонентов вакцины будет стоить 130-150 белорусских рублей, сообщили в белорусском Минздраве.

Нардеп Шевченко отправил письма президентам других стран - Польши, Молдавии, Турции, Казахстана, Словакии, Венгрии, Румынии и канцлеру Германии, но получил "размытый ответ" только от посольств Казахстана и Румынии.