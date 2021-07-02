Кортежу президента вновь сделали "зеленый коридор" к ВР

Сегодня, 2 июля так называемый "зеленый коридор" для кортежа президента Украины Владимира Зеленского был только до Верховной Рады.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Как стало известно, примерно за десять минут до проезда кортежа президента, правоохранители отключили светофоры и начали регулировать движение транспортных средств, тем самим они разгрузили движение автомобилей в направлении ОП.

Отметим, что за две минуты до проезда кортежа, полицейские включили светофоры, и президент проехал уже по общим правилам дорожного движения.