Кремль озвучил самый большой страх по Украине

В Кремле продолжают гнуть линию о "внешнем управлении" Украины. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если Украина вступит в НАТО, то этим самым перечеркнет перспективы нормализации отношений с Москвой.﻿ Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает Сегодня.

"Это красная линия", – сказал он, комментируя евроатлантические стремления Киева.

Спикер Кремля также озвучил уже традиционный российский нарратив, назвав Украину несамостоятельным государством и считает, что она управляется Америкой.

"Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, проблему Донбасса, можно путем вступления в НАТО, в антироссийский военный союз. Устремления в сторону НАТО наоборот могут добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Это фактически может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить напряженности по всему периметру наших границ. Для Путина это является очень большой обеспокоенностью", – сказал Песков.

В Кремле отмечают, что такие действия Украины якобы и заставляют Россию принимать меры по обеспечению безопасности своих границ.