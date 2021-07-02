В Ялте начали открывать пляжи после наводнения

В аннексированном Крыму Ялта со 2 июля открывает часть пляжей, которые еще две недели назад закрыли из-за наводнения, сообщает Страна.ua.

Купаться можно на побережье от Фороса до Алупки. Воздержаться от купания рекомендуют на остальных пляжах. Актуальные списки открытых пляжей обещают публиковать в соцсетях "главы администрации". На сегодня в него входят 22 пляжа из 86. Напомним, мощный циклон обрушился на аннексированный полуостров 17 июня. Тогда наводнение﻿ произошло в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС.

Спустя день ливень ударил по Ялте, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Под Ялтой тогда сошли селевые потоки, от наводнения пострадали 18 человек.

После обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Через неделю после потопа в Ялте стихия снова обрушилась на город. За несколько часов 26 июня. Дождь тогда затронул и Алушту. Там размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.