РФ инициирует в ПАСЕ резолюцию из-за закона о коренных народах
Российская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы готовит резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине".
Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Поводом для таких действий стало принятие Верховной Радой закона о коренных народах. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой назвал принятый украинским парламентом документ "сегрегацией".
Также, по словам Толстого, подписали документ о подготовке резолюции представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдовы.
Согласно принятому Верховной Радой закону, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".
Коренными в Украине признаются крымские татары, крымчаки и караимы, которые проживают на территории Крыма.