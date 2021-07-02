РФ инициирует в ПАСЕ резолюцию из-за закона о коренных народах

Российская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы готовит резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине".

Об этом в своем телеграм-канале﻿ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Поводом для таких действий стало принятие Верховной Радой закона о коренных народах. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой назвал принятый украинским парламентом документ "сегрегацией".

Также, по словам Толстого, подписали документ о подготовке резолюции представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдовы.

Согласно принятому Верховной Радой закону, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

Коренными в Украине признаются крымские татары, крымчаки и караимы, которые проживают на территории Крыма.