Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой

Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, которые очищают организм. Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте зеленый холодный чай по рецепту Тани Литвиновой, сообщает 24 Канал.

Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. Также можете добавить персик или другие любимые фрукты.

Как приготовить холодный зеленый чай

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 39 ккал

Ингредиенты:

1 литр зеленого чая;

﻿1 столовая ложка меда;

1 веточка мяты;

1 персик;

﻿ лед;

1 лимон.

Способ приготовления:

Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения. Помойте лимон, выжмите сок. Персик тщательно помойте, почистите от косточки, нарежьте ломтиками. В стеклянную огнеупорную кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Температура 60 – 70 градусов. Вылейте в стаканы, добавьте лед, добавьте ломтики персика.