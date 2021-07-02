Рецепт холодного зеленого чая от Тани Литвиновой
Зеленый чай не только освежает, но и насыщает организм витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, которые очищают организм. Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте зеленый холодный чай по рецепту Тани Литвиновой, сообщает 24 Канал.
Холодный чай готовят с добавлением зеленого чая, мяты и лимонного сока. Также можете добавить персик или другие любимые фрукты.
Как приготовить холодный зеленый чай
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
Ингредиенты:
- 1 литр зеленого чая;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 веточка мяты;
- 1 персик;
- лед;
- 1 лимон.
Способ приготовления:
Вскипятите воду, в чайник добавьте зеленый чай, заварите чай кипятком, оставьте для охлаждения. Помойте лимон, выжмите сок. Персик тщательно помойте, почистите от косточки, нарежьте ломтиками. В стеклянную огнеупорную кувшин влейте лимонный сок, немного воды комнатной температуры, мед, порвите руками листочки мяты, добавьте чай, перемешайте. Температура 60 – 70 градусов. Вылейте в стаканы, добавьте лед, добавьте ломтики персика.