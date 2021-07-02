Топ-5 мест в Украине для отдыха: взамен зарубежных поездок

Париж, Мальдивы или Швейцария – побывать в этих уголках мира, не выезжая из родной страны, вполне реально. Пока с зарубежными путешествиями все сложно, ищем альтернативу и доказываем – в Украине есть все, и даже больше, сообщает Обозреватель.

5 локаций, которые смогут подарить ощущения зарубежной красоты.

Центр культуры вина SHABO

Пейзажное шато с уникальными архитектурными объектами напомнит вам о Швейцарии. Здесь 1200 гектаров виноградников – по размеру это почти семь парков "Софиевка". Необъятность места можно оценить с балкона уникального Дома игристых вин. Сооружение напоминает старинный замок и одновременно представляет собой комплекс с современным оборудованием для создания игристых вин.

Двухсотлетние швейцарские подвалы, современные арт-объекты, музеи, кинотеатры, музыкальный фонтан, производство и профессиональные дегустации вин, которые покоряют мир, – здесь вы точно проведете уикенд интересно. Дополнит этнологическую экскурсию шашлык, приготовленный на виноградной лозе, и фирменные хинкали уютного ресторанного комплекса "Шабский дворик".

Определен ТОП-5 мест в Украине, которые могут заменить зарубежные поездки

Как доехать: на авто – 6 часов из Киева до поселка Шабо. Более 9 часов ехать поездом (цена билетов от 200 гривен) "Киев – Одесса", "Киев – Измаил" в Одессу или Белгород-Днестровский, откуда в Шабо часто курсируют электрички и автобусы.

Проживание: в Заливе или в Одессе – в среднем 1-1,5 тысячи гривен за стандартный номер в отеле.

Черновцы – маленький Париж

В элегантных домах и уютных улочках Черновцов переплетены культуры многих народов. Архитектурная жемчужина города – Черновицкий университет, который смело можно сравнить с Сорбонной или Оксфордом. Поражает также улица Ольги Кобылянской, где когда-то жили богачи. Сейчас это прекрасная, вымощенная брусчаткой пешеходная улица. Ровно в полдень музыкант в национальной одежде играет с балкона ратуши традиционную мелодию – не пропустите!

Определен ТОП-5 мест в Украине, которые могут заменить зарубежные поездки

Как доехать: на машине за 8 часов или рейсовым автобусом (цена – от 350 гривен). Поездом "Киев – Черновцы" за 12 часов (цена – от 250 гривен).

Проживание: цена на стандартные номера отеля – в среднем 700-900 гривен.

Загадочный Джарылгач

Самый большой необитаемый остров Украины Джарылгач, которого почти не коснулась цивилизация, – альтернатива Мальдивам. Это место для уединенного отдыха с палатками, плаваниея в чистейшей воде и созерцания дикой природы морского побережья. Если повезет, вы встретите оленей, дельфинов и даже скатов.

Определен ТОП-5 мест в Украине, которые могут заменить зарубежные поездки

Как доехать: поездом "Киев – Херсон" или "Киев – Николаев" (цена – от 218 гривен) – маршруткой в Скадовск – катером или паромом до острова (цена – от 200 гривен в обе стороны).

Аскания-Нова – украинская Африка

Этот степной заповедник на территории Херсонской области – одно из семи чудес Украины. В полудиких условиях в Аскании-Новой живут африканские зебры, антилопы, дикие лошади, бизоны, верблюды и другие животные со всего мира, растет аж 500 видов растений. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться степной природой и собственными глазами увидеть уникальных животных на расстоянии 10-15 метров.

Определен ТОП-5 мест в Украине, которые могут заменить зарубежные поездки

Как доехать: на машине 9 часов из Киева. Поездом "Киев-Херсон" (цена – от 190 гривен) – автобусом "Херсон-Аскания-Нова" (цена – от 200 гривен). Путешествие займет около 15 часов.

Буцкий каньон – место силы

Этот живописный гранитный каньон на реке Горный Тикич. Скалистые берега простираются на 2,5 километра, а в высоту достигают 30 метров. Здесь можно порыбачить, покататься на лодках, заняться скалолазанием и просто отдохнуть с палаткой. Рядом осмотрите водопад Вир, водяную мельницц XIX века и даже украинский Стоунхендж – остатки старой постройки из больших глыб гранита.

Определен ТОП-5 мест в Украине, которые могут заменить зарубежные поездки

Как доехать: на машине из Киева за три часа. Любым автобусом, которій едет в направлении поселка Маньковка или Тальное (цена – от 230 гривен)