Рада ратифицировала договор с Францией для улучшения водоснабжения в Киеве

Верховная Рада ратифицировала договор с Францией по официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.

Об этом сообщила﻿ народный депутат Леся Забуранная.

В этом документе Верховная Рада обратилась к ведущих компаний в этой сфере и правительства Французской Республики для оказания технической поддержки и кредитного финансирования.

"Общая сумма проекта составляет 70 млн евро. Срок кредита - 40 лет, в том числе 15 лет льготного периода. Кредитная ставка на весь период фиксированная и составляет 0,0092 процента годовых. Это беспрецедентно выгодные для Украины условия" , – написала депутат в Facebook.

В документе указано, что 30% контракта будут составлять товары, работы и услуги украинского производства.