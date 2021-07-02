Рада ратифицировала договор с Францией для улучшения водоснабжения в Киеве

Рада ратифицировала договор с Францией для улучшения водоснабжения в Киеве

Верховная Рада ратифицировала договор с Францией по официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.

Об этом сообщила﻿ народный депутат Леся Забуранная.

В этом документе Верховная Рада обратилась к ведущих компаний в этой сфере и правительства Французской Республики для оказания технической поддержки и кредитного финансирования.

"Общая сумма проекта составляет 70 млн евро. Срок кредита - 40 лет, в том числе 15 лет льготного периода. Кредитная ставка на весь период фиксированная и составляет 0,0092 процента годовых. Это беспрецедентно выгодные для Украины условия", – написала депутат в Facebook.

В документе указано, что 30% контракта будут составлять товары, работы и услуги украинского производства.

"Это очень важный для киевлян закон, который не только выгодный с финансовой точки зрения, а также направлен на обеспечение более 3 млн жителей столицы качественной питьевой водой", – добавила Забуранна.

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