Рада ратифицировала договор с Францией для улучшения водоснабжения в Киеве
Верховная Рада ратифицировала договор с Францией по официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.
Об этом сообщила народный депутат Леся Забуранная.
В этом документе Верховная Рада обратилась к ведущих компаний в этой сфере и правительства Французской Республики для оказания технической поддержки и кредитного финансирования.
"Общая сумма проекта составляет 70 млн евро. Срок кредита - 40 лет, в том числе 15 лет льготного периода. Кредитная ставка на весь период фиксированная и составляет 0,0092 процента годовых. Это беспрецедентно выгодные для Украины условия", – написала депутат в Facebook.
В документе указано, что 30% контракта будут составлять товары, работы и услуги украинского производства.
"Это очень важный для киевлян закон, который не только выгодный с финансовой точки зрения, а также направлен на обеспечение более 3 млн жителей столицы качественной питьевой водой", – добавила Забуранна.