В Раде призвали министра Ткаченко уйти в отставку из-за расизма

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко должен добровольно уйти в отставку после "расистского скандала", сообщает Деловая столица.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" София Федина.

Как сообщалось, ведущая Каролина Ашион 30 июня в Facebook рассказала об инциденте, который произошел 6 лет назад. В то время она работала на канале "2+2" (принадлежит медиахолдинга "1+1 Медиа"). По словам ведущей, ей отказали в участии в кастинге из-за цвета кожи. Тогдашний гендиректор медиахолдинга Александр Ткаченко предложил ей "посмотреть на себя в зеркало". Недавно ведущая при личной встрече напомнила Ткаченко о том случае, однако министр и на этот раз отказался извиниться.

"Сегодня в Украине представители действующего правительства позволяют себе дискриминацию по цвету кожи, по расовому признаку. Хочу привлечь внимание к заявлению журналистки Каролины Ашион, которая рассказала историю о том, как ее не взяли работать на "1+1", а именно Александр Ткаченко, который сегодня является министром культуры, за то, что у нее какой-то не такой цвет кожи. И когда недавно она на днях подошла к нему и напомнила об этом, по сути, произошло подтверждение этой позиции" , — сказала Федина.

Она убеждена, что после этого министр должен уйти в отставку.

"Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен добровольно сложить полномочия. Иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что неприемлемо для демократического государства" , — подчеркнула нардеп.

Федина отметила, что министры не имеют права нарушать основополагающие права человека.