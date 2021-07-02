Их ждут деньги и любовь: Глоба назвал топ-3 счастливчика июля

Известный астролог Павел Глоба предсказывает большую удачу в июле трем знакам Зодиака. Они станут настоящими баловнями судьбы, сообщает УНИАН.

Овен

Овнов в июле ждет большая удача на любовном поприще. Это идеальное время для свиданий, романтики, поисков второй половинки. Полезно на удаче в любовной и в финансовой сферах скажется смена имиджа. Также астролог советует избавиться от лишних вещей и всякого хлама.

Скорпион

Скорпионов с первых дней июля ждет прилив энергии. Звезды и планеты на стороне представителей данного Знака, поэтому преодолевать препятствия станет проще. Звезды хотят, чтобы Скорпионы сфокусировались на будущем. Поэтому составляйте планы, смело мечтайте - у вас все будет получаться.

Козерог

У Козерогов самой главной станет финансовая сторона жизни. Вас ждут новые проекты, которые принесут вам дополнительный заработок. Не отказывайтесь от возможностей, которые будут подворачиваться весь месяц.