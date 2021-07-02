Volkswagen представил новую версию Tiguan

Немецкий концерн Volkswagen подготовил для поклонников кроссовера Tiguan новую версию Urban Sport. Для новинки будут предложены 9 различных силовых агрегатов, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Внешне автомобиль отличается яркой окраской с контрастными черными декоративными элементами. Кроме того, он получил расширенную комплектацию.

Автомобиль получил бамперы в цвет кузова с черными глянцевыми вставками. Источник: Volkswagen

Автомобиль получил бамперы в цвет кузова с черными глянцевыми вставками, хром-пакет, черный задний спойлер увеличенного размера, рейлинги, 18-дюймовые диски Sebring и корпусы зеркал черного цвета.

В списке стандартного оборудования – 18-дюймовые диски Sebring и корпусы зеркал черного цвета. Источник: Volkswagen

В салоне появились хромированные накладки на порогах с подсветкой, стальные накладки на педалях и площадке для отдыха левой ноги. Для пассажиров предложены новые комфортабельные сидения с поясничной поддержкой и комбинированной отделкой с контрастной красной прострочкой. Дополняют картину тонированные стекла.

В салоне появились хромированные накладки на порогах с подсветкой, стальные накладки на педалях и площадке для отдыха левой ноги. Источник: Volkswagen

Также в активе новинки – рулевой механизм с переменным передаточным отношением, как у версии R-Line, спортивные настройки шасси, светодиодные адаптивные фары LED Light Assist, система Lane Assist цифровое радио, 3-зонный климат-контроль Air Care Climatronic с активным фильтром и другие опции.

Для пассажиров предложены новые комфортабельные сидения с поясничной поддержкой и комбинированной отделкой с контрастной красной прострочкой. Источник: Volkswagen

За доплату (1995 евро) можно добавить проекционный дисплей, аудиосистему Harman Kardon с 16-канальным усилителем, 8-ю динамиками и сабвуфером общей мощностью 480 ватт. Также в списке опций есть матричные светодиодные фары с ДХО и поворотными огнями, динамической регулировкой света и другими функциональными возможностями.

Стоимость в Германии стартует с отметки 33 125 евро с учетом местных налогов за версию Tiguan со 130-сильным бензиновым турбомотором 1.5 TSI. Начальной версией для поклонников дизельных машин является версия Tiguan 2.0 TDI мощностью 122 л.с., за которую просят от 35 475 евро.