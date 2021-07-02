Тренды летних причесок 2021

В этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы, сообщает Обозреватель.

Также в моде этого сезона эффект мокрых волос. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram.

Распущенные волосы под банданой

Яркий платок идеально дополнит летний образ и к тому же защитит голову от солнца.

Распущенные волосы под банданой. Источник: instagram.com/stylist.kate

Пучки

Небрежно собранные пучки остаются одними из самых модных причесок, особенно летом. Можно украсить резинкой, платком.

Пучки в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Простые локоны

Такие, будто вы ничего и не делали, чтобы их получить – легкие волны или естественные кудри.

Простые локоны в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Крабик

Прически, собранные крабиком, остаются в тренде. Можно собрать все волосы и стянуть несколько прядей.

Прически, собранные крабиком, остаются в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Длинная челка на две стороны

Это самый модный вариант челки на сегодняшний день, так как он красиво обрамляет лицо.

Длинная челка на две стороны в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Косы

Здесь не стоит доводить прическу до идеала, так как легкая небрежность в тренде. Одна, две косы или косы только у лица как пряди.

Косы в тренде 2021 года. Источник: instagram.com/stylist.kate

Эффект мокрых волос

Последний по списку, но не по важности тренд. Он освежит любой образ: и повседневный, и на выход.