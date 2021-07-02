Тренды летних причесок 2021
В этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы, сообщает Обозреватель.
Также в моде этого сезона эффект мокрых волос. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram.
Распущенные волосы под банданой
Яркий платок идеально дополнит летний образ и к тому же защитит голову от солнца.
Пучки
Небрежно собранные пучки остаются одними из самых модных причесок, особенно летом. Можно украсить резинкой, платком.
Простые локоны
Такие, будто вы ничего и не делали, чтобы их получить – легкие волны или естественные кудри.
Крабик
Прически, собранные крабиком, остаются в тренде. Можно собрать все волосы и стянуть несколько прядей.
Длинная челка на две стороны
Это самый модный вариант челки на сегодняшний день, так как он красиво обрамляет лицо.
Косы
Здесь не стоит доводить прическу до идеала, так как легкая небрежность в тренде. Одна, две косы или косы только у лица как пряди.
Эффект мокрых волос
Последний по списку, но не по важности тренд. Он освежит любой образ: и повседневный, и на выход.