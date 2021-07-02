Две компании пополнили финансовый рынок

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений две компании - ООО "Частная беседа" и ООО "Финансовая компания "Бебкоин Мани".

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение на заседании 25 июня 2021.

ООО "Финансовая компания "Бебкоин Мани" получило две лицензии - на предоставление средств взаймы (в том числе и на условиях финансового кредита) и на оказание услуг по факторингу.

ООО "Частная беседа" пока не имеет лицензий на предоставление финансовых услуг.